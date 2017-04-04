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Съёмки третьего сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году Новое аниме весны 2017 года Майлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon Тест: Какой вы Могучий рейнджер «Лига справедливости» — второй трейлер
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Первоисточники: mcuexchange.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:

Съёмки третьего сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году

В прошлом июле Netflix заявил об официальном продлении сериала «Сорвиголова» на третий сезон, подкрепив новость красноречивым видеоанонсом. Такое решение не стало неожиданностью: зрители и критики остались в восторге от совместного проекта Marvel и Netflix, второй сезон которого умудрился породить самостоятельный сериал про громогласно заявившего о себе Карателя в исполнении Джона Бернтала.

С тех пор новостей о продолжении не поступало, но ситуацию спас исполнитель главной роли Чарли Кокс — в интервью ведущим радио-шоу Film and Telly Stuff With Luke And Al он сообщил, что съёмки третьего сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году.

Поскольку продолжение истории Мэтта Мёрдока развернётся после событий в восьмисерийных «Защитниках», будущее обитателей Адской кухни пока туманно. Общественность увлечена догадками о том, кто станет главным антагонистом третьего сезона. Многие ставят на появление одного из главных противников Сорвиголовы по прозвищу Меченый (Bullseye), а некоторые полагают, что на огонёк вновь заглянет Кингпин (Винсент Д’Онофрио).

По подсчётам публики, если производственный процесс третьего сезона «Сорвиголовы» будет протекать в том же режиме, что и два предыдущих, супергеройский боевик может вернуться в телеэфир уже следующей весной.

Ранее стало известно, что на этой неделе в Нью-Йорке начинаются съёмки второго сезона «Джессики Джонс».

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 22 июля 2016 года«Сорвиголова» — анонс третьего сезона 29 апреля 2016 годаMarvel и Netflix снимут отдельный сериал про Карателя 13 января«Защитники» — промо-арт
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