Оскароносная Мира Сорвино («Ясновидец») исполнит одну из главных ролей в телевизионном ремейке знаменитого фильма Сидни Поллака «Три дня Кондора» на телеканале Audience Network. Оригинальный фильм 1975 года с Робертом Редфордом являлся экранизацией романа Джеймса Грейди «Шесть дней Кондора».

Шпионский триллер «Кондор» расскажет историю идеалиста Джо «Кондора» Тёрнера (Макс Айронс) — молодого аналитика ЦРУ, который раскрывает ужасный, но гениальный план, угрожающий жизням миллионов. Однажды, вернувшись с обеденного перерыва, он обнаруживает, что все его коллеги убиты. Следователь в отставке Марти Фрост в исполнении Сорвино вынуждена вернуться к работе, чтобы взять расследование жестокого преступления под свой контроль.

Адаптацией первоисточника для малого экрана занимаются шоураннер проекта Джейсон Смилович («Счастливое число Слевина») и Тодд Кацберг. Режиссёром первых трёх эпизодов выступит Лоуренс Триллинг («Голиаф»). Вдобавок все трое выступают исполнительными продюсерами сериала совместно с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Марси Росс. Производством займутся Paramaunt TV, MGM Television и Skydance TV.