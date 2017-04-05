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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Лемони Сникет: 33 несчастья» получил от Netflix третий сезон

В середине марта потоковый сервис Netflix наконец разродился официальным объявлением о продлении сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» на второй сезон и вот теперь дозрел до следующего логического шага — одарил проект третьим сезоном, который станет экранизацией четырёх заключительных романов культовой книжной серии Дэниела Хэндлера.

Это история о злоключениях трёх сироток Бодлер — Вайолет, Клауса и Солнышка, чьи родители погибли при трагических обстоятельствах. Первым из бесконечной череды их опекунов становится прикинувшийся дядюшкой юных Бодлеров граф Олаф — он приютил погорельцев в надежде прибрать к рукам их наследство. Переживая множество опасных и жутких приключений, храбрые сиротки идут по следу тайны страшного пожара, погубившего их родителей.

В сериале снимаются Патрик Уорбертон (Лемони Сникет), Нил Патрик Харрис (граф Олаф), Малина Вайсман (Вайолет), Луи Хайнс (Клаус), Пресли Смит (Солнышко), К. Тодд Фриман (мистер По) и другие.

Главным сценаристом сериала выступает автор литературного первоисточника, который вдобавок числится исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром Барри Зонненфельдом.

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 13 мартаNetflix продлил сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» на второй сезон 31 январяРецензия и отзывы на сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» 14 январяДэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»  4 апреляСъёмки третьего сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году 4 апреля«Защитники» Marvel — дата выхода и тизер 3 апреля«Начальница» — трейлер
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