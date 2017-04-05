Анонс аниме «Эпическая поп-команда»

Состоялся анонс анимационного сериала по комедийной «дерьмоманге» Бкуба Оокавы «Эпическая поп-команда» (Pop Team Epic), который будет выходить в октябре этого года. Работает над ним студия Kamikaze Douga.

Сюжет повествует о двух четырнадцатилетних девочках, низкой Попуко и высокой Пипими, а его содержание полностью игнорирует логику и здравый смысл. Сайт аниме в качестве описания приводит цитату из «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира: «Безумец, ты заблуждаешься; я говорю, нет тьмы, кроме невежества, - в каковом ты ещё пуще теряешься...»