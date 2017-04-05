Новая экранизация комикса от создателя «Ходячих мертвецов»

Известные любители комиксов — Сет Роген и Эван Голдберг — напишут сценарий, срежиссируют и спродюсируют экранизацию графического романа Роберта Киркмана Invincible при студии Universal Pictures.

Киркман — создатель комикса «Ходячие мертвецы», а Invincible — его вторая по продолжительности серия, которая издаётся с 2003 года.

У главного героя первоисточника — подростка Марка Грейсона — нормальная жизнь: он учится в школе, подрабатывает и почти ничем не выбивается из рядов своих сверстников. Единственная отличительная черта проходит по отцовской линии, потому чего папа Нолан — супергерой Омни-Мен, самый могущественный сверхчеловек на планете. В 17 лет и у Марка начинают прорезаться суперспособности — о себе дают знать отцовские гены, ведь Нолан — представитель инопланетной расы.

Киркман искренне рад, что закончились десять лет фанатских вопросов: «А когда же вы снимите кино по Invincible?» Потому что всегда был один ответ, мол, мы ждём правильную команду. И она наконец-то проявила себя в лице постановщиков фильмов «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Интервью» и «Полного расколбаса».