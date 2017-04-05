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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FXX закрыл «Мужчину ищет женщину» на третьем сезоне

Кабельный канал FXX залюбовался идеальным финалом третьего сезона комедии «Мужчина ищет женщину» и решил, что в продолжении история попросту не нуждается, о чём и оповестил общественность.

И всё же решение приняли основываясь скорее на скромных рейтинговых показателях, чем на логическом завершении основной повествовательной линии. Каждый новый эпизод третьего сезона собирал у экранов чуть менее 370 тыс. человек, из которых 268 тыс. приходилось на ключевую возрастную аудиторию «18–49 лет». Такие рейтинговые результаты, несмотря на благосклонные отзывы критиков, сочли недостаточными для продления.

Тривиальная история поисков любви всей жизни в случае с главным героем повествования Джошем Гринбергом в исполнении Джея Барушеля переросла в захватывающий постмодернистский квест со множеством приключений и невероятных сюжетных поворотов. Третий сезон «Мужчины ищет женщину» фактически подвёл черту под долгими поисками второй половины Джоша и подарил героям классический хэппи-энд.

В сериале наряду с Барушелем снялись Бриттни Лоуэр, Робин Дьюк, Эрик Андрэ, Кэти Финдлей, Майя Эрскин и другие.

Шоураннером сериала значится Саймон Рич — автор лёгшего в основу многосерийной комедии сборника коротких рассказов The Last Girlfriend on Earth. Вдобавок он выступил исполнительным продюсером проекта наряду с Джонатаном Кризелем, Эндрю Сингером и Лорном Майклзом. Производством руководила студия FX Productions.

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Мужчина ищет женщину
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