В ожесточённой конкурентной борьбе отлично зарекомендовавшая себя продюсерская студия Anonymous Content («Настоящий детектив», «Больница Никербокер») заполучила права на многосерийную экранизацию свежего романа Стивена и Оуэна Кингов «Спящие красавицы», ещё даже не поступившего на полки книжных магазинов — роман увидит свет только в сентябре.

События мистического триллера разворачиваются в недалёком будущем в городке в Аппалачских горах. Большая часть горожан крохотного местечка работает в расположенной неподалёку женской тюрьме, где начинают происходить крайне странные и пугающие вещи — во время сна заключённых обволакивает туман, закутывая их в подобие кокона. При попытке разбудить «спящих красавиц» или хоть как-то потревожить оболочку женщины впадают в дикую ярость. На счастье или на беду эта сонная напасть по какой-то причине обошла стороной лишь одну арестантку — таинственную Иви.

Исполнительными продюсерами будущего сериала выступают оскароносный Майкл Шугар («В центре внимания», «Тринадцать причин почему») и Эшли Залта («ОА»).