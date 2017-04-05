 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Обнародованы планы по исправлению Mass Effect: Andromeda Новости аниме — лучшее за неделю Майлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon «Нет игры, нет жизни: Ноль» — трейлер и сэйю Тест: Какой вы Могучий рейнджер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Первый совместный роман Стивена и Оуэна Кингов «Спящие красавицы» превратят в сериал

В ожесточённой конкурентной борьбе отлично зарекомендовавшая себя продюсерская студия Anonymous Content («Настоящий детектив», «Больница Никербокер») заполучила права на многосерийную экранизацию свежего романа Стивена и Оуэна Кингов «Спящие красавицы», ещё даже не поступившего на полки книжных магазинов — роман увидит свет только в сентябре.

События мистического триллера разворачиваются в недалёком будущем в городке в Аппалачских горах. Большая часть горожан крохотного местечка работает в расположенной неподалёку женской тюрьме, где начинают происходить крайне странные и пугающие вещи — во время сна заключённых обволакивает туман, закутывая их в подобие кокона. При попытке разбудить «спящих красавиц» или хоть как-то потревожить оболочку женщины впадают в дикую ярость. На счастье или на беду эта сонная напасть по какой-то причине обошла стороной лишь одну арестантку — таинственную Иви.

Исполнительными продюсерами будущего сериала выступают оскароносный Майкл Шугар («В центре внимания», «Тринадцать причин почему») и Эшли Залта («ОА»).

+ Обсудить
 24 мартаCinemax отказал сериалу «Больница Никербокер» в третьем сезоне 10 мартаШон Эстин сыграет в экранизации «Алиениста» Калеба Карра на TNT 18 мартаНовый роман Дина Кунца «Тихий угол» превратят в сериал 1 февраляСъёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе 8 февраля«ОА» — анонс второго сезона 8 октября 2016 года«Вечное сияние чистого разума» отправляется на телеэкраны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Настоящий детектив» подаёт признаки жизни
 
Cinemax отказал сериалу «Больница Никербокер» в третьем сезоне
 
Бобби Каннавале появится в третьем сезоне «Мистера Робота»

Тоже интересно

 
Кино Кадры из фильма «Мир Юрского периода»
 
Кино Вся правда о Терминаторе. Часть II
 
Кино Фанатская короткометражка TIE Fighter
 
Кино Как «Форсаж» законы физики презрел
 
Кино «Варкрафт» — самая кассовая экранизация игры
 
Кино Трейлер без цензуры фильма «Три девятки»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика