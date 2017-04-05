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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Marvel и Freeform экранизируют «Новых воинов»: в главной роли — Девушка-белка

Marvel в сотрудничестве с телеканалом Freeform запускают в производство экранизацию серии комиксов «Новые воины» (New Warriors). Это команда юных героев, организованная Человеком-пауком — фактически юные Мстители — в состав которой в разное время входили Железный кулак, Агент Веном, Амадей Чо (новый Халк), Ка-Зар, Плащ и Кинжал (чей собственный проект также находится в производстве у Freeform), и, конечно, любимица фанатов Девушка-белка.

Десятисерийная комедия расскажет о шести подростках с необычными способностями, делающими первые шаги во взрослой жизни: первая любовь, первая работа, новые удивительные силы. Ребята хотят сделать мир лучше, однако они пока ещё не супер и совсем не герои, и вполне могут оказаться опасными как для себя, так и для окружающих.

Кто именно из героев войдёт в команду, не разглашается, но точно известно, что её центром станет Девушка-белка. Гордая хозяйка пушистого беличьего хвоста Дорин Грин обладает сверхчеловеческой ловкостью, незаменима в бою и умеет разговаривать с белками. Она — концентрированный оптимизм, остроумна, хитра, крайне сильна, и даже если не может победить соперника, уболтает его на мир.

Исполнительница главной роли пока не выбрана, но известно, что актрисы Анна Кендрик и звезда «Очень странных дел» Шеннон Пёрсер давно мечтают сыграть этого персонажа. Сценаристом и шоураннером проекта выступит большой фанат Девушки-белки, автор «Клиники» Кевин Бигель. Он же выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Джефом Лоэбом и Джимом Чори («Сорвиголова», «Легион»). Производственный процесс возьмут на себя Marvel Television и ABC Signature.

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