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Первоисточник: www.theguardian.com Прямая ссылка на новость:

Первая экранизация игры Call of Duty может выйти уже в 2018 году

Кинематографическая вселенная по мотивам серии видеоигр Call of Duty тоже на подходе. Президенты Activision Blizzard Стейси Шер и Ник ван Дайк в интервью The Guardian рассказали, что первый фильм может уже выйти в 2018 году:

Мы распланировали развитие франчайза на многие годы. Мы собрали группу сценаристов и долго обсуждали наши возможности по продвижению. Будет фильм похожий на Black Ops — подковёрная история. Modern Warfare расскажет о том, как воюют на глазах всего мира. И, может быть, некий гибрид, когда осуществляются тайные операции во время открытой военной кампании.

К слову, экранизации Modern Warfare и Black Ops не будут точной адаптацией сюжетных линий первоисточников. Ну а игры про Вторую мировую и Вьетнамскую войну сгодятся для телесериалов.

Их киновселенная, разумеется, будет брать пример с другого киношного мира:

Если вы посмотрите на Marvel, то всё у них заработало, когда Роберт Дауни-младший стал Железным человеком, а фильмы начали снимать настоящие профессионалы. Режиссура и сценарий сделали «Мстителей» великими. Эти персонажи были уже родными. Если вы делаете тупой блокбастер и никак не улучшаете жанр, то просто забудьте об этом.

Запомним, что поначалу все говорили Разумные Вещи.

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