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Осмысленные реплики Арнольда Шварценеггера, Кристофера Нолана и Студийного Хрена

Похоже «Неудержимые 4» потеряли и Арнольда Шварценеггера. Разумеется, если верить его словам и позиции:

Нет никаких «Неудержимых» без Слая. Я бы никогда не согласился на фильм без его участия.

Напоминаем, что Сталлоне ушёл с проекта из-за творческих разногласий.

• • •
Режиссёр Кристофер Нолан объяснил, почему у фильма «Дюнкерк» рейтинг PG-13:

У всех моих блокбастеров рейтинг PG-13, мне с ним очень комфортно работается. «Дюнкер» — не военное кино. В первую очередь мы рассказываем историю выживания и нагнетаем саспенс. Мы обеспечиваем высокий уровень нервного напряжения, но он никак не связан с кровавыми аспектами боевых действий, которые отлично раскрыты в других фильмах.

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Глава по домашнему прокату студии Paramount Кайл Дэвис признал, что скандал с назначением Скарлетт Йоханссон на главную роль в фильме «Призрак в доспехах» таки негативно сказался на сборах:

Мы надеялись на лучшие показатели в домашнем прокате. Дискурс насчёт кастинга на главную роль отразился на отзывах. Когда у вас на руках кино огромной важности для фанатской базы, то всегда пытаешься найти золотую середину между правильной адаптацией и созданием фильма для широкой аудитории. Это непросто и отзывы нам точно не помогали.

Диванные аналитики уже подсчитали, что на «Призраке в доспехах» студия потеряет около шестидесяти миллионов долларов.

6 Обсудить
 
MIIB
Лучший комментарий
+23

Дискурс насчёт кастинга на главную роль отразился на отзывах

Лол, нашли крайнюю.
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