Осмысленные реплики Арнольда Шварценеггера, Кристофера Нолана и Студийного Хрена

Похоже «Неудержимые 4» потеряли и Арнольда Шварценеггера. Разумеется, если верить его словам и позиции:
Нет никаких «Неудержимых» без Слая. Я бы никогда не согласился на фильм без его участия.
Напоминаем, что Сталлоне ушёл с проекта из-за творческих разногласий.
У всех моих блокбастеров рейтинг PG-13, мне с ним очень комфортно работается. «Дюнкер» — не военное кино. В первую очередь мы рассказываем историю выживания и нагнетаем саспенс. Мы обеспечиваем высокий уровень нервного напряжения, но он никак не связан с кровавыми аспектами боевых действий, которые отлично раскрыты в других фильмах.
Мы надеялись на лучшие показатели в домашнем прокате. Дискурс насчёт кастинга на главную роль отразился на отзывах. Когда у вас на руках кино огромной важности для фанатской базы, то всегда пытаешься найти золотую середину между правильной адаптацией и созданием фильма для широкой аудитории. Это непросто и отзывы нам точно не помогали.
Диванные аналитики уже подсчитали, что на «Призраке в доспехах» студия потеряет около шестидесяти миллионов долларов.