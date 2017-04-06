Кристиан Бэйл готов исполнить роль Дика Чейни

Кристиан Бэйл, Стив Карелл и Эми Адамс хотят попасть в безымянное биографическое кино про вице-президента Дика Чейни. Фильм режиссирует Адам Маккей («Игра на понижение»).

Бэйл исполнит роль бывшего вице-президента, Карелл изобразит Дональда Рамсфелда, а Адамс сыграет Линн Чейни.

Чейни считают самым влиятельным вице-президентом за всю историю США. Он работал под (а некоторые полагают, что «Над») президентом Джорджем Бушем (младшенький). Бывший глава компании Halliburton также работал в администрациях Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша (старшего). Чейни был известным ястребом, который топил за Войну с террором, Иракскую войну и неконвенциональные методы допроса террористов. Дик покинул государственную службу с 13-процентным рейтингом одобрения.

Маккей, по его словам, потратил несметное количество часов, изучая историю Чейни. И был поражён насколько его влияние определило сегодняшнее положение Соединённых Штатов в мире, ещё режиссёра сильно шокировало то, как Чейни аккумулировал власть (человеческие жертвоприношения?).

Главный постановщик сам напишет сценарий. Опыт у него есть и весьма положительный, он называется: «Оскар» за лучший адаптированный сценарий 2016 года.