 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Лемони Сникет: 33 несчастья» получил от Netflix третий сезон Рецензия и отзывы на игру Styx: Shards of Darkness Новые игры апреля 2017: Persona 5, Syberia 3, Warhammer 40,000: Dawn of War III и другие Рецензия и отзывы на игру NieR: Automata «Нет игры, нет жизни: Ноль» — трейлер и сэйю
2
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Кристиан Бэйл готов исполнить роль Дика Чейни

Кристиан Бэйл, Стив Карелл и Эми Адамс хотят попасть в безымянное биографическое кино про вице-президента Дика Чейни. Фильм режиссирует Адам Маккей («Игра на понижение»).

Бэйл исполнит роль бывшего вице-президента, Карелл изобразит Дональда Рамсфелда, а Адамс сыграет Линн Чейни.

Чейни считают самым влиятельным вице-президентом за всю историю США. Он работал под (а некоторые полагают, что «Над») президентом Джорджем Бушем (младшенький). Бывший глава компании Halliburton также работал в администрациях Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша (старшего). Чейни был известным ястребом, который топил за Войну с террором, Иракскую войну и неконвенциональные методы допроса террористов. Дик покинул государственную службу с 13-процентным рейтингом одобрения.

Маккей, по его словам, потратил несметное количество часов, изучая историю Чейни. И был поражён насколько его влияние определило сегодняшнее положение Соединённых Штатов в мире, ещё режиссёра сильно шокировало то, как Чейни аккумулировал власть (человеческие жертвоприношения?).

Главный постановщик сам напишет сценарий. Опыт у него есть и весьма положительный, он называется: «Оскар» за лучший адаптированный сценарий 2016 года.

2 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Победители «Оскаров 2016»
 
Номинанты на премию «Оскар 2016»
 
Самые высокооплачиваемые актёры 2016 года

Тоже интересно

 
Подкаст на колёсах. Выпуск 47: «Бэтмен против Супермена»
 
Игры Даты выхода, трейлер и кадры версии под PS4, Xbox One и PC игры GTA V
 
Фильм «Дивергент 4» лишился даты выхода и отправляется на телевидение
 
Игры Анонс новой консоли Nintendo Switch
 
Международный трейлер фильма «Ночной беглец»
 
Сериалы Трейлер сериала «24 часа: Наследие»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика