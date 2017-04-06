«Изгой-один. Звёздные войны: Истории»: розыгрыш толстовок и футболок

Всеяредакция и компания Disney проводят среди читателей КГ розыгрыш фирменных призов, посвящённый цифровой премьере блокбастера «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». На днях первый самостоятельный фильм космической саги об отдельных героях и событиях культовой вселенной «Звёздных войн» появился в цифровом HD-формате во всех крупнейших лицензионных магазинах России и стран СНГ — в iTunes, Google Play, Okko, ivi, Ростелеком и Megogo.

А разыгрываем мы пять толстовок и пять футболок (три взрослых и две детские) с символикой фильма.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно вознести хвалу Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

Итоги мы подведём на следующей неделе. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.