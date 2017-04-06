 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Изгой-один. Звёздные войны: Истории»: розыгрыш толстовок и футболок Первый совместный роман Стивена и Оуэна Кингов «Спящие красавицы» превратят в сериал Съёмки третьего сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году Новости аниме — лучшее за неделю Destiny 2 действительно выйдет на PC
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Изгой-один. Звёздные войны: Истории»: розыгрыш толстовок и футболок

Всеяредакция и компания Disney проводят среди читателей КГ розыгрыш фирменных призов, посвящённый цифровой премьере блокбастера «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». На днях первый самостоятельный фильм космической саги об отдельных героях и событиях культовой вселенной «Звёздных войн» появился в цифровом HD-формате во всех крупнейших лицензионных магазинах России и стран СНГ — в iTunes, Google Play, Okko, ivi, Ростелеком и Megogo.

А разыгрываем мы пять толстовок и пять футболок (три взрослых и две детские) с символикой фильма.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых действия:

  1. Вступить в нашу группу во Вконтакте или подписаться на страницу в Фейсбуке.

  2. Дать ссылку на розыгрыш в какой-нибудь социальной сети (можно в блоге) или перепостить наши записи во Вконтакте или Фейсбуке.

  3. Оставить заявку на КГ, не забыв дать ссылку на то место, где вы рассказали о розыгрыше (то есть на свою запись или перепост).

После этого можно вознести хвалу Генератору Случайных Чисел и ждать новостей о победителях — либо на нашем сайте, либо в своей электронной почте, либо в своей соцсети.

Итоги мы подведём на следующей неделе. Следите за новостями и на всякий случай проверяйте свою почту.

Поехали!
+ Обсудить
Темы
 
Розыгрыши Изгой-один. Звёздные войны: Истории
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Лучшие и худшие фильмы: Итоги 2016 года
 
Всё, что стало известно про «Звёздные войны: Эпизод VIII» на Star Wars Celebration Europe 2016

Тоже интересно

 
Тизер фильма «Иллюзия обмана 2» (с русскими субтитрами)
 
Рецензия на фильм «Избави нас от лукавого»
 
Телеовощи. Выпуск 67: Багдад моя ж**а
 
Промо-арт фильма «Чужой-5»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 154: По шкале Даддарио
 
Эксклюзивные русские ролики о создании «Мстителей: Эры Альтрона»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика