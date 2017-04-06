«Легенда Конана» кончилась, не успев начаться

Если вы по каким-то причинам ждёте «Легенду Конана» — возвращение Арнольда Шварценеггера к роли варвара из Киммерии, то можете уже не утруждать себя.

Сценарист «Форсажа 8» Крис Морган, который работал над сюжетом нового «Конана» после Уилла Билла («Аквамен»), рассказал о закрытии проекта студией:

Это долгая история. Просто в один момент студия решила не снимать кино. Откровенно говоря, у меня сердце кровью обливается. Я так люблю первый фильм, так люблю; «Конан-варвар» — один из самых моих любимых фильмов. Уилл Билл написал отличный сценарий. Наш «Конан 30 лет спустя» был почти как «Непрощённый» Клинта Иствуда. Выглядело всё так круто. Но бюджет был слишком большой, студия не была уверена, что фильм будет пользоваться спросом на рынке. И потом они забраковали идею. Может быть, будет сериал или что-нибудь подобное. Для меня это был волшебный момент, когда мы воодушевляли Арни своими задумками. Возможно, мы ещё когда-нибудь вернёмся.

Строго говоря, бессердечные боссы приняли верное решение: старый Конан с большим бюджетом никогда бы не отбился, чай, не Росомаха. Вышедший в 2011 году «Конан-варвар» с Джейсоном Момоа в главной роли стоил девяносто миллионов и сумел собрать только пятьдесят миллионов.