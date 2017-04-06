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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Комедия «Брокмайр» продлена на второй сезон

Кабельный телеканал IFC настолько уверен в успехе своего новичка «Брокмайр», что сходу продлил его на второй сезон ещё до официальной премьеры. Повод для оптимизма и правда есть: количество просмотров первого эпизода, который стал доступен на ряде онлайн-платформ до релиза, за неделю перевалило за 2 млн. Да и отзывы критиков сплошь положительные.

Сериал, возникший как вирусная короткометражка комедийного портала Funny or Die, повествует о суровых буднях известного в прошлом комментатора Главной лиги бейсбола Джима Брокмайра в исполнении Хэнка Азария. Десять лет назад всё пошло прахом, когда узнав об измене жены, он слетел с катушек в прямом эфире. И вот теперь, твёрдо вознамерившись восстановить карьеру, репутацию и личную жизнь, Брокмайр соглашается на работу комментатором низшей бейсбольной лиги в захолустном городке на Среднем Западе.

Компанию Азария составила Аманда Пит («Девять ярдов», «Вместе») в роли гордой владелицы местной бейсбольной команды и большой любительницы закладывать за воротник.

По словам Азария, «Брокмайр» — лучшая его работа и вообще самый смешной проект из всех, где ему довелось сниматься.

Сценарий написал Джоэл Чёрч-Купер («Непригодные для свиданий»), режиссёрское кресло занял Тим Киркби («Мужчина ищет женщину»). Оба также значатся исполнительными продюсерами проекта вместе с Азария, Майклом Фара, Джо Фарреллом и Анной Венгер.

Премьера второго восьмисерийного сезона состоится в следующем году.

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Брокмайр
 17 января«Брокмайр» — трейлер 14 декабря 2016 года«Земляне», «В поиске» и «Стэн против сил зла» продлены на второй сезон
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