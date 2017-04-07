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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Режиссёр последних «Пиратов» экранизирует роман Майкла Крайтона

Студия Amblin Entertainment зовёт Хоакима Роннинга («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») на режиссуру фильма Micro.

Речь идёт о экранизации последнего романа Майкла Крайтона — автора «Парка Юрского периода» и режиссёра-сценариста фильма 1973 года «Мир Дикого запада».

Сценарий написал Даррен Лемке («Ужастики», «Турбо»).

Научно-фантастический триллер повествует о группе студентов-выпускников, которых заманивают на Гавайи для работы в загадочной биотехнической компании. Там их миниатюризируют и выбрасывают в джунгли. На стороне главных героев только научные знания и инстинкт выживания.

Первоисточник вышел в 2011 году (дописанный Ричардом Престоном) и стал бестселлером. Стивен Спилберг лично командовал закупкой прав. Съёмки могут начаться уже осенью, в планах — зарождение нового франчайза (как «Парк Юрского периода»).

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Микро
 27 июня 2015 годаЭкранизация нового романа Майкла Крайтона 10 июня 2015 годаКнига лучше!.. Парк Юрского периода 6 декабря 2016 годаПервый сезон «Мира Дикого Запада» стал рекордсменом HBO
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