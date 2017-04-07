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SINoALICE — мобильная игра от автора Nier: Automata

Йоко Таро не привык почивать на лаврах. Может быть, дело в том, что до выхода Nier: Automata у него не было таких шансов, может быть, он просто любит трудиться, но новый проект эксцентричного японца не то что поступил в разработку, но уже близится к релизу. В Японии. На мобильных устройствах.

SINoALICE — мрачная фэнтезийная история о милых анимешных девочках, чьи персоналии вдохновлены классическими сказками. В списке героинь числятся Алиса, Белоснежка, Красная Шапочка, Спящая Красавица, Принцесса Кагуя, Пиноккио (это, предположительно, мальчик), Золушка и «Ганс и Гретта» (так, судя по всему, зовут одного человека).

У каждого персонажа будет своя сюжетная линия, переплетающаяся с жизнями других героинь, так что увидеть полную картину истории SINoALICE без перепрохождения игры за всю команду вряд ли удастся. Более того, в ней будет больше 150 орудий, каждое из которых рассказывает свою историю по мере прокачки, а также система смены профессий, тоже обладающих отдельными сюжетами и раскрывающих глубины характеров сказочных девиц.

В общем, SINoALICE — эта такая мобильная игра, гринд в которой будет оправдываться желанием почитать про лор и посмотреть заставочки. Учитывая, что над ней трудится Йоко Таро — вполне достойный стимул.

В Японии SINoALICE выйдет уже весной. Релиза на Западе пока не анонсировано, но хочется верить, что успех Nier: Automata поможет Square Enix принять правильное решение. И, раз уж мы вспомнили Nier: Automata: Йоко Таро — не единственный её автор, переключившийся на разработку SINoALICE. Вместе с ним над мобильным проектом трудится шикарный композитор Кеичи Окабе.

 
 
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Видео SINoALICE (Android, iOS)
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