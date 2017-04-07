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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Сценарий нового «Хищника» не подошёл Арнольду Шварценеггеру

Арнольд Шварценеггер отбомбился по сценарию нового «Хищника»:

Меня попросили и я прочитал. И мне не понравилось. Не собираюсь в этом участвовать, нет. Ну, может быть, есть шанс, если они перепишут сюжет или дадут мне роль заметнее. Но по состоянию на сегодняшний день, нет, не имею никакого желания связываться.

Над сценарием работал режиссёр фильма Шейн Блэк («Поцелуй навылет», «Славные парни») и Фред Деккер («Взвод чудовищ»).

До сих пор нет точного синопсиса, кроме мутных описаний про то, как главный герой узнаёт о существовании расы Хищников, но никто ему не верит и считают психом. Заметную роль в повествовании исполнит его сын-аутист и возможно, что основное действие развернётся в американском пригороде.

В актёрском ансамбле присутствуют Бойд Холбрук, Джейкоба Трамбле, Ивонн Страховски, Томас Джейн, Треванте Родес, Оливия Манн, Альфи Аллен, Стерлинг Браун и Кигэн-Майкл Ки.

Кино выходит 9 февраля 2018 года.

Откровенно говоря, это далеко не единственная часть серии, которую пропускает Арни. Увидеть Датча было бы приятно, но потерять его не критично. Зато у нас ещё одно подтверждение, что «Хищник» признаёт свою наследственность.

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