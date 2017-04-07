Cars 3: Driven to Win — трейлер

За последнее время выпуск на консолях игр, приуроченных к каким-нибудь фильмам, стал довольно редким явлением. Публика просекла, что от них не приходится ждать достойного уровня исполнения и перестала платить десятки долларов, которые можно с большей пользой потратить на сиквел какого-нибудь чисто игрового франчайза. А издатели, в свою очередь, осознали, что на мобильных платформах к тому же уровню исполнения публика относится куда более благосклонно — особенно если технически за игру не просят ни копейки.

Однако же фильм «Тачки 3» получит полноценную игру по фильму. Такую, что выйдет на всех платформах как этого, так и прошлого поколения. Такую, что обещает продолжить и расширить историю фильма, но каноничность которой наверняка обратится пыль при первых признаках «Тачек 4». Такую, ради которой из загробного мира подняли студию Avalanche Software, а издавать которую будет не фирма Disney, отказавшаяся от самостоятельной работы с видеоиграми, а издательство Warner Bros. Interactive Entertainment.

Выходит гонка Cars 3: Driven to Win этим летом. Авторы обещают более двадцати настраиваемых авто-персонажей, 13 регионов и 6 режимов.