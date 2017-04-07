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Naruto to Boruto: Shinobi Striker — анонс и трейлер

«Наруто» закончился, но пока жив сериал про его сыночка, будут живы и изданные Bandai Namco игры по этой вселенной. На днях представители фирмы объявили, что на PS4 выйдет (как минимум в Японии) сборник Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy, а также анонсировали новенький сетевой экшен Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker позволит восьми игрокам разбиваться на две команды, составленные из тучи персонажей, накопившихся во франчайзе, и усилено показывать соперникам, чьё ниндзя-колдунством сильнее. Выйдет игра на PS4, Xbox One и PC, а создаёт её студия Soleil. Не знаете такой? Это нормально. Но вы, быть может, слышали о Valhalla Game Studios, в состав которой Soleil входит. Valhalla Game Studios основана предположительно талантливым геймдизайнером Томонобу Итагаки, а первой игрой команды оказалась одна из худших игр на Wii U — Devil’s Third. Впрочем, именно сетевую часть проекта многие даже хвалили, так что...

 
 
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Видео Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 9 сентября 2015 годаРецензия на игру Devil's Third 30 мартаНовое аниме весны 2017 года
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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