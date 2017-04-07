Всё-таки некоторые разработчики даже не скрывают, что для них слова «бета-тест» и «временная демоверсия» давно стали синонимами. Так, на днях мы узнали, что ожидаемая стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War III получит бета-тест. Но пройдёт он за считаные дни до релиза.

Сама игра выходит 27 апреля. Бета-тест Dawn of War III начнётся 21 числа и продлится до 24-го. Конечно, какие-то особо явные проблемы баланса разработчики из студии Relic наверняка смогут исправить и за выделенные три дня, но если в игру просочились проблемы поглубже — их до релиза не исправят явно, но далеко не все глюки исправляются за пять минут.

Warhammer 40,000: Dawn of War II, прошлая часть стратегической серии, вышла аж в начале 2009 года, так что смысла в излишней спешке не было явно. Ну да остаётся понадеяться, что Relic и Sega уверены в качестве своего продукта и попросту не нуждаются в дополнительном тестировании. Маловероятно, конечно, но шанс такой есть всегда.

Пока же можете посмотреть на пару роликов, посвящённых сетевой игре Warhammer 40,000: Dawn of War III:Дневник разработчиков №4: «Презентация сетевой игры»:

«Сбор армии»: