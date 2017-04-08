«Сумерки» от Ямакана

На краудфандинговой странице новой аниме-полнометражки «Сумерки» (Hakubo) от всенародно любимого «спасителя аниме» Ютаки Ямамото был опубликован авторский состав и имена трио сэйю, которые подарят свои голоса не названным пока персонажам.

Фильм является третьей и финальной частью так называемой «трилогии Тохоку», в которую входят сериал «Просыпайтесь, девчонки!» и музыкальное видео «Цветение», их действие происходит в северо-западном регионе Тохоку, в префектуре Фукущима, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года.

Сэйю Кана Ханадзава Сэнгоку в «Легендах о монстрах» Каори Фукухара Нонака Аидзава в «Просыпайтесь, девчонки!» Суми Щимамото Моэран во «Фрактале»

Выход фильма запланирован на 2018 год.