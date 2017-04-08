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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Сумерки» от Ямакана

На краудфандинговой странице новой аниме-полнометражки «Сумерки» (Hakubo) от всенародно любимого «спасителя аниме» Ютаки Ямамото был опубликован авторский состав и имена трио сэйю, которые подарят свои голоса не названным пока персонажам.

Фильм является третьей и финальной частью так называемой «трилогии Тохоку», в которую входят сериал «Просыпайтесь, девчонки!» и музыкальное видео «Цветение», их действие происходит в северо-западном регионе Тохоку, в префектуре Фукущима, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года.

Авторы
Режиссёр Ютака Ямамото «Меланхолия Харухи Судзумии», «Каннаги: Озорные богини»
Сценарист Ютака Ямамото «Воинская доблесть»
Дизайнеры персонажей Сунао Чикаока «Просыпайтесь, девчонки!»
Композитор Сохей Кано «Фрактал»
Студия Twilight Studio

Сэйю
Кана Ханадзава Сэнгоку в «Легендах о монстрах»
Каори Фукухара Нонака Аидзава в «Просыпайтесь, девчонки!»
Суми Щимамото Моэран во «Фрактале»

Выход фильма запланирован на 2018 год.

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Сумерки (Hakubo)
 23 июня 2013 годаИдолы против землетрясения 7 марта 2013 годаЯмакан снова в деле 8 августа 2010 годаФракталы Якимана
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