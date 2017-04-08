Телеовощи. Выпуск 161: Пастор Шлак

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Собрано $535 из $550
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:39 —
|Новости
|00:20:33 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:28:16 —
|«Измерение 404» — 1х01 (премьера)
|00:34:53 —
|«Тринадцать причин почему» — 1х01—13 (премьера)
|00:44:30 —
|«Брокмайр» — 1х01 (премьера)
|00:46:36 —
|«Побег» — 5x01 (премьера сезона)
|00:48:54 —
|«Рик и Морти» — 3x01 (премьера сезона)
|00:55:29 —
|«Спецагент Арчер» — 8x01 (премьера сезона)
|00:57:43 —
|«Большой куш» — 1х05—10 (финал сезона)
|01:00:42 —
|«Чёрные паруса» — 4х10 (финал сериала)
|01:25:48 —
|«Родина» — 6х11
|01:30:16 —
|«Миллиарды» — 2х07
|01:34:53 —
|«В розыске» — 1х09
|01:37:46 —
|«Суд проб и ошибок» — 1х07–08
|01:39:50 —
|«Булл» — 1х18
|01:41:57 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x16
|01:47:27 —
|«Просто нет слов» — 1x19
|01:48:13 —
|«Волшебники» — 2x11
|01:59:18 —
|«Последний кандидат» — 1х15
|02:03:10 —
|«Пространство» — 2х11
|02:10:41 —
|«В четырёх стенах» — 1х17
|02:12:40 —
|«Последнее королевство» — 2х03
|02:18:10 —
|«Волчонок» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|02:23:52 —
|«Фарго» — 2x01 (впечатления Михаила)
|02:28:00 —
|«Улицы разбитых фонарей» — 1x01 (впечатления Михаила)
|02:34:36 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x13 (впечатления Льва)
|02:47:01 —
|Благодарим наших спонсоров
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