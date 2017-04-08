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«Первая гяру» — сэйю и трейлер

Стартующий в летнем сезоне сериала по манге Мегуру Уено «Первая гяру» (Hajimete no Gal) обзавёлся командой сэйю и первым трейлером.

Сэйю
Дзюничи Хащиба Щинтаро Асанума Безымянный главный герой в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
Юкана Ямэ Юки Нагаку Алиса Ахокайнен в «Видах Акибы»
Ранко Хондзё Эри Китамура Эми в «Торадоре»
Юи Кащии Аяна Такетацу Адзуса в «Кейоне»
Щидзуне Фудзиноки Юи Огура Цукико в «Хентайном принце и каменной кошке»

Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…

Авторы
Режиссёр, дизайнер персонажей Хироюки Фурукава «Моя жена — президент студсовета!», «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия»
Сценарист Момосе Юичиро
Студия NAZ

В сериале будет 10 телевизионных эпизодов и одна OVA.

 
 
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Видео Первая гяру (Hajimete no Gal)
 28 февраля«Первая гяру» — авторы и дата выхода
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«Первая гяру» — авторы и дата выхода

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