«Первая гяру» — сэйю и трейлер

Стартующий в летнем сезоне сериала по манге Мегуру Уено «Первая гяру» (Hajimete no Gal) обзавёлся командой сэйю и первым трейлером.
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Сэйю
|Дзюничи Хащиба
|Щинтаро Асанума
|Безымянный главный герой в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
|Юкана Ямэ
|Юки Нагаку
|Алиса Ахокайнен в «Видах Акибы»
|Ранко Хондзё
|Эри Китамура
|Эми в «Торадоре»
|Юи Кащии
|Аяна Такетацу
|Адзуса в «Кейоне»
|Щидзуне Фудзиноки
|Юи Огура
|Цукико в «Хентайном принце и каменной кошке»
Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…
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Авторы
|Режиссёр, дизайнер персонажей
|Хироюки Фурукава
|«Моя жена — президент студсовета!», «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия»
|Сценарист
|Момосе Юичиро
|Студия
|NAZ
В сериале будет 10 телевизионных эпизодов и одна OVA.