«Первая гяру» — сэйю и трейлер

Стартующий в летнем сезоне сериала по манге Мегуру Уено «Первая гяру» (Hajimete no Gal) обзавёлся командой сэйю и первым трейлером.

Сэйю Дзюничи Хащиба Щинтаро Асанума Безымянный главный герой в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами» Юкана Ямэ Юки Нагаку Алиса Ахокайнен в «Видах Акибы» Ранко Хондзё Эри Китамура Эми в «Торадоре» Юи Кащии Аяна Такетацу Адзуса в «Кейоне» Щидзуне Фудзиноки Юи Огура Цукико в «Хентайном принце и каменной кошке»

Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…

В сериале будет 10 телевизионных эпизодов и одна OVA.