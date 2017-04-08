Анонс аниме «Взаимосвязанные миры»

Японское подразделение стриминг-сервиса Hulu объявило о производстве CG-аниме из двух частей «Взаимосвязанные миры» (Soutai Sekai). Первая часть выйдет на сайте Hulu 28 апреля, вторая — 5 мая.

Действие разворачивается в Японии 2020 года и охватывает два параллельных мира, в которых живут две версии главного героя по имени Щин Хазама. Щин из нашего мира всегда считал, что его жизнь не может измениться, но появление двойника из другой Японии доказывает, насколько он заблуждался. Теперь девушки и парни должны решать, что думать и как действовать в тот момент, когда мир находится на грани глобальных перемен. Битва с другим миром – и с другим «собой» начинается…

Авторы Режиссёр, сценарист Юхей Сакураги Режиссёр CG в «Случае Ханы и Элис», CG-аниматор в «Стрелке с Чёрной скалы» Дизайнер персонажей PALOW Автор концепт-артов Руи Томоно Композитор Хидехиро Каваи Студия Craftar, Lucky Pictures