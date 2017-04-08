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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Взаимосвязанные миры»

Японское подразделение стриминг-сервиса Hulu объявило о производстве CG-аниме из двух частей «Взаимосвязанные миры» (Soutai Sekai). Первая часть выйдет на сайте Hulu 28 апреля, вторая — 5 мая.

Действие разворачивается в Японии 2020 года и охватывает два параллельных мира, в которых живут две версии главного героя по имени Щин Хазама. Щин из нашего мира всегда считал, что его жизнь не может измениться, но появление двойника из другой Японии доказывает, насколько он заблуждался. Теперь девушки и парни должны решать, что думать и как действовать в тот момент, когда мир находится на грани глобальных перемен. Битва с другим миром – и с другим «собой» начинается…

Авторы
Режиссёр, сценарист Юхей Сакураги Режиссёр CG в «Случае Ханы и Элис», CG-аниматор в «Стрелке с Чёрной скалы»
Дизайнер персонажей PALOW
Автор концепт-артов Руи Томоно
Композитор Хидехиро Каваи
Студия Craftar, Lucky Pictures

Сэйю
Щин Хазама / Дзин Юуки Кадзи Эрен в «Атаке на титана»
Котори Идзуми / Котоко Маая Учида Хадзиме в «Гачамэн: Толпы»
Мико / Нико Аои Юки Таня в «Военной хронике маленькой девочки»
 
 
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Видео Взаимосвязанные миры (Sōtai Sekai)
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