Брендан Фрэйзер («Мумия», «Любовники») составит компанию Мире Сорвино и Максу Айронсу в десятисерийном шпионском триллере «Кондор» телеканала Audience Network — ремейке фильма Сидни Поллака 1975 года «Три дня Кондора».

Главный герой — молодой аналитик ЦРУ Джо Тёрнер (Айронс), чей идеализм проходит серьёзную проверку на прочность, когда он случайно оказывается в центре крайне жестокого виртуозно составленного плана, угрожающего жизням миллионов людей.

Фрэйзер сыграет Нэйтана Фаулера — психически нестабильного, но по-прежнему эффективного ключевого звена в порочном союзе ЦРУ и частной военной компании, которая его нанимает. Им движет ненависть к радикальному исламу и страстное желание добиться одобрения отца — героя войны.

Телевизионной адаптацией романа Джеймса Грейди «Шесть дней Кондора» займутся шоураннер проекта Джейсон Смилович («Счастливое число Слевина», «Парни со стволами») и Тодд Катцберг. Три первых эпизода срежиссирует Лоуренс Триллинг («Голиаф»). Все трое числятся исполнительными продюсерами наравне с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Марси Росс. Производственным процессом руководят MGM Television и Skydance TV.