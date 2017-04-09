«Невеста чародея» — трейлер

Чисе Хаттори — пятнадцатилетняя сирота, чья жизнь с самого детства была наполнена исключительно страданиями и унижениями. И когда надежды на светлое будущее совсем не остаётся, а Чисе оказывается на невольничьем аукционе в качестве товара, в её судьбе случается переломный момент: девушку покупает загадочный мужчина со звериной головой, управляющий непостижимыми силами. Её новый хозяин оказывается Чародеем — могущественным кудесником, который решил освободить Чисе из заточения. Однако Чародей ставит своё условие: отныне девушка станет его ученицей — и невестой.