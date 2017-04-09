Новости аниме — лучшее за неделю

- Вся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры — эпический спецматериал про культовый франчайз.
- Новый «Призрак в доспехах» уже в работе — стоило нам выпустить эпический спецматериал, как в культовом франчайзе наклюнулась новая часть от его заслуженных ветеранов.
- «Первая гяру» — сэйю и трейлер — фансервисная комедия показала товар лицом.
- «Эпическая поп-команда» — анонс — упоротая история про двух стрёмно нарисованных девочек.
- Анонс аниме «Взаимосвязанные миры» — Hulu тоже может в аниме.
- Русский трейлер манги «Гигантомахия» — однотомную мангу Кэнтаро Миуры издадут в России.
- «Cудьба: Апокриф» — дата выхода, второй трейлер и сэйю — Миюки Саващиро в роли Мордреда.
- «Сумерки» от Ямакана — Ямакан продолжает помогать Фукущиме.
- «Невеста чародея» — трейлер — выглядит волшебно, но после первой серии OVA мы уже иллюзией не испытываем.
- «Мазингер Z: Кино» — анонс, авторы, тизер и постер — древний меха-франчайз возвращается в облике современного CG-фильма.