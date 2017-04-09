Новые сериалы 10–16 апреля

Среди премьер на этой неделе всего два многосерийных проекта: историческая драма «Белая принцесса», которая служит прямым продолжением сериала «Белая королева» на кабельном канале Starz, и мини-сериал «Герилья». Также в эфир возвращаются уже хорошо знакомые публике проекты.
Понедельник, 10 апреля
триллер, мистика
В ролях Патрик Фьюджит, Калли Брук Макклинси, Мадлен Макгроу, Филип Гленистер, Ренн Шмидт, Рег Э. Кэти
Создатель Роберт Киркман
В центре сюжета парень по имени Кайл Барнс, примечательный тем, что с самого детства за ним охотятся демоны. В компании со знакомым — преподобным Андерсоном — он отправляется в путешествие, дабы разузнать, почему именно его преследует нечистая сила. В ходе странствий Кайлу открываются тайны, способные погубить не только его самого, но и всю планету, так что неплохо бы эту неприятность каким-то образом предотвратить.
драма
В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо
Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд
События сериала разворачиваются в 2002 году, сюжет сосредоточен на жизни мелкого адвоката Сола Гудмана за шесть лет до его появления в «Во все тяжкие». Главному герою приходится барахтаться в целом ворохе всевозможных проблем на пути к мечте — открытию собственной адвокатской конторы в Альбукерке.
комедия, детектив
В ролях Рашида Джонс, Джер Бёрнс, Деон Коул, Хэйз Макартур, Эндри Вермелен, Андреас Виганд
Создатель Стив Карелл, Нэнси Карелл
Главная героиня Энджи Трайбека на протяжении десяти лет трудится в полиции Лос-Анджелеса, расследуя самые грязные и запутанные преступления. Она и её детективы — команда крутых профессионалов, которые, однако, применяют весьма спорные методы раскрытия преступлений. Используя свой фирменный стиль, матёрые следователи не знают отдыха до тех пор, пока преступника не постигает заслуженная кара.
Вторник, 11 апреля
Среда, 12 апреля
Четверг, 13 апреля
боевик, драма, триллер
В ролях Райан Эгголд, Фамке Янссен, Эди Гатеги, Тони Сайпресс, Адриан Мартинес, Дэн Амбойер
Создатель Джон Бокенкамп
Восьмой эпизод Whitehall: Conclusion станет завершающим для первого сезона драмы.
Пятница, 14 апреля
боевик, приключения
В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао
Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков
Двадцать первая серия Cigar Cutter станет заключительной для первого сезона процедурала, продлённого каналом CBDS на второй сезон.
Суббота, 15 апреля
мультфильм, детский, фэнтези
В ролях Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен, Кэти Уэслак, Николь Оливер
Создатель Лорен Фауст
Главная героиня — единорог по имени Сумеречная Искорка целыми днями проводят за книгами, не уделяя ни минуты общению с другими пони. Её наставница — принцесса Селестия видя, что любимая ученица зарылась в учёбу с головой, даёт ей задание — найти настоящих друзей. Героиня и её дракончик-помощник Спайк отправляются в Понивиль, где встречают преданную Радугу Дэш, щедрую Рарити, честную Эпплджек, добрую Флаттершай и всегда веселую Пинки Пай. Вместе они оказываются в различных ситуациях, помогают друг другу и окружающим решить их проблемы (хотя иногда сами создают их), знакомятся с жителями и уголками Эквестрии, изредка ссорятся по пустякам, но непременно мирятся. Каждый раз, когда Искорка узнаёт что-то новое о дружбе, она сообщает об этом Селестии.
приключения, боевик, драма, научная фантастика
В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллиан, Артур Дарвилл
Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон
«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).
Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.
Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.
Воскресенье, 16 апреля
мини-сериал, драма, исторический
В ролях Джоди Комер, Джейкоб Коллинз-Леви
Создатель Эмма Фрост
История о принцессе Елизавете Йоркской. Её вынужденный брачный союз с новым королём Генрихом VII Тюдором был призван восстановить мир в раздираемой междоусобной войной Англии. Но идиллия продлилась недолго, вскоре по стране поползли слухи о том, что давно пропавший брат Елизаветы Ричард жив и намерен бороться за трон. Девушке придётся делать непростой выбор между супругом, которого она полюбила, и родным братом.
драма
В ролях Идрис Эльба, Фрида Пинто
Создатель Джон Ридли, Мисан Сагай
Это история любви политических активистов 70-х годов Джас и Маркуса в период одного из тяжелейших периодов в истории Великобритании. Главные герои создают подпольную ячейку для борьбы с секретным правительственным отделом контрразведки Black Power Desk, который занимается подавлением общественно-политической деятельности темнокожих.
драма, мистика, триллер
В ролях Джастин Теру, Лив Тайлер, Майк Мальваньо, Саманта Саймон, Чарли Карвер, Эми Бреннеман
Создатель Дэймон Линделоф, Том Перротта
В центре сюжета шеф полиции небольшого города в штате Нью-Йорк, отец двоих детей Кевин Гарви, который пытается удержать окружающую жизнь в рамках закона. Сложность заключается в том, что около сотни жителей пригорода таинственным образом исчезли или вознеслись в самом библейском смысле этого слова.
комедия
В ролях Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Тони Хейл, Рейд Скотт, Тимоти Саймонс, Мэтт Уолш
Создатель Армандо Ианнуччи, Саймон Блэкуелл
Селина была сенатором, но эта должность её не устраивала, героиня мечтала стать вице-президентом. Чтобы занять это место, Селине пришлось приложить титанические усилия. Когда мечта наконец-то сбылась, Селина вдруг очутилась на грани разочарования, и её охватили сомнения. Должность, которой она грезила, к которой стремилась и которой наконец-то достигла, оказалась совсем не такой, как в её радужных мечтах...
драма
В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
Первый сезон юридической драмы завершится десятой серией под названием Chaos. Канал CBS продлил сериал на второй сезон.