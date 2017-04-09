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Hellblade: Senua's Sacrifice — интервью для Game Informer

Режиссёр Hellblade: Senua's Sacrifice поведал журналу Game Informer, насколько изменилась новая игра студии Ninja Theory за время разработки.

Если коротко, то она потеряла изрядную часть геймплея. Поединки на мечах никуда не делись, но вот количество их порядком упало. Теперь многие секции напоминают любимый далеко не всеми жанр «симулятор ходьбы»: героиня бродит по локациям и решает простейшие визуальные головоломки типа «Найди букву P», а игрок проникается атмосферой и историей.

Авторы, впрочем, считают, что их повествование захватит публику и без упора на геймплей. Ну а правы ли они мы должны узнать уже в этом году... если Hellblade: Senua's Sacrifice не перенесут в очередной раз, само собой.

 
 
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Видео Hellblade: Senua's Sacrifice (PC, PlayStation 4)
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