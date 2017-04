The Legend of Heroes на PC: дата выхода Trails in the Sky 3 и анонс Trails of Cold Steel

История Западных релизов славной серии японских ролевых игр The Legend of Heroes чуть не заглохла после не слишком успешного релиза The Legend of Heroes: Trails in the Sky на PSP, но потом западное издательство XSEED Games решило пойти на риск и перевыпустить игру на PC. В Steam серия нашла свою публику, что активизировало процесс перевода серии на английский. В октябре 2015 года появилась The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Second Chapter, а 3 мая трилогия наконец-то завершится с релизом The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Third Chapter.

И это ещё не всё. Дилогия The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, до сих пор выходившая только на PS3 и PS Vita, будет портирована на PC. Более того, студия XSEED Games решила не ограничиваться простым портом и добавила к десятку тысяч уже озвученных фраз ещё 5000. Полной озвучки нам, само собой, всё равно не светит, да и касается это только английских голосов (не факт, что японская дорожка вообще попадёт в официальный релиз), но такое внимание всё равно радует. Хоть какой-то бонус за пару лет ожидания.

Выйти PC-версия первой части The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel должна уже этим летом. Хочется верить, что порт окажется таким же успешным, как и его аналог у The Legend of Heroes: Trails in the Sky, а то ведь у этой подсерии тоже есть третья часть, английский релиз которой до сих пор находится под вопросом.

Кадры The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Third Chapter: