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The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel — сравнение PC-версии с оригиналом

История Западных релизов славной серии японских ролевых игр The Legend of Heroes чуть не заглохла после не слишком успешного релиза The Legend of Heroes: Trails in the Sky на PSP, но потом западное издательство XSEED Games решило пойти на риск и перевыпустить игру на PC. В Steam серия нашла свою публику, что активизировало процесс перевода серии на английский. В октябре 2015 года появилась The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Second Chapter, а 3 мая трилогия наконец-то завершится с релизом The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Third Chapter.

И это ещё не всё. Дилогия The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, до сих пор выходившая только на PS3 и PS Vita, будет портирована на PC. Более того, студия XSEED Games решила не ограничиваться простым портом и добавила к десятку тысяч уже озвученных фраз ещё 5000. Полной озвучки нам, само собой, всё равно не светит, да и касается это только английских голосов (не факт, что японская дорожка вообще попадёт в официальный релиз), но такое внимание всё равно радует. Хоть какой-то бонус за пару лет ожидания.

Выйти PC-версия первой части The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel должна уже этим летом. Хочется верить, что порт окажется таким же успешным, как и его аналог у The Legend of Heroes: Trails in the Sky, а то ведь у этой подсерии тоже есть третья часть, английский релиз которой до сих пор находится под вопросом.

 
 

Кадры The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Third Chapter:

4
Кадры из игры The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Third Chapter
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Видео The Legend of Heroes: Trails in the Sky: Third Chapter (PC) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (PC, PlayStation 3, PS Vita)
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Трейлер игры The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

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