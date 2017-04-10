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Найдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи Новые сериалы 10–16 апреля Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Mass Effect: Andromeda ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 9: Чем подсаживать на аниме
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Найдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи

Неугомонные близнецы Оливеры продолжают раскапывать старые игры про Диззи, которые по той или иной причине в своё время не появились на свет. После успешного выпуска Wonderland Dizzy и Dreamworld Pogie (о последней мы почему-то забыли написать) братья презентовали ещё одну игру для приставки NES — Mystery World Dizzy.

Официальная презентация произошла на мероприятии, посвящённом 30-летию этого легендарного персонажа. Там Оливеры рассказывали об истории франчайза и отвечали на вопросы — в общем, всё как положено. Желающие могли даже прикупить всякий разный мерчандайз — жаль, что нас там не было. По счастью, имеется запись презентации в двух частях (первая и вторая), а также ролик, в котором близнецы рассказывают про Mystery World Dizzy и даже немного в неё играют:

 
 

История Mystery World Dizzy банальна до невозможности — в девяностых Оливеры и компания Codemasters активно пытались пробиться на рынок консолей. The Fantastic Adventures of Dizzy, первая игра братьев для NES, была тепло принята прессой (хотя продалась хуже, чем планировалось), поэтому было решено продолжать эксперименты.

К этому времени Codemasters и Camerica как раз готовились потрясти игровую индустрию устройством под названием Aladdin Deck Enhancer, позволяющим запускать на NES значительно более дешёвые картриджи. В течение года предполагалось выпустить 24 игры для Aladdin Deck Enhancer, и одной из них должна была стать Mystery World Dizzy. Увы, по факту вышло всего семь игр, потому что этот неплохой по задумке девайс опоздал на рынок — на момент его выхода (ноябрь 1992 года) в продаже уже находились SNES и Mega Drive, перетянувшие на себя всё внимание игроков и разработчиков.

Что до Mystery World Dizzy, то игра представляет из себя переделанную и улучшенную версию Fantasy World Dizzy — третьего по счёту приключения Диззи. Это, впрочем, не новость, поскольку Dizzy the Adventurer была основана на Dizzy Prince of the Yolkfolk, а Wonderland Dizzy — на Magicland Dizzy. И если у вас ещё не закружилась голова от такого частого употребления слова «Диззи» в одном абзаце — мы вам даже немного завидуем.

Найдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи

Словом, игре катастрофически не повезло — как многим проектам Оливеров. Остаётся лишь порадоваться, что близнецов эта неудача не сломила, и они до сих пор работают в игровой индустрии. И не забывают про фанатов Диззи, постоянно радуя их чем-нибудь этаким.

Собственно, поиграть в Mystery World Dizzy можно уже сейчас — либо прямо на сайте MysteryWorldDizzy.com, либо скачав оттуда ROM и загрузив его в любимый эмулятор NES. Абсолютно так же Оливеры поступали с Wonderland Dizzy и Dreamworld Pogie — очень правильный подход, надо заметить.

А как только товарищи, занимающиеся производством картриджей для Dreamworld Pogie, разошлют последнюю партию тем, кто их заказывал (в их числе есть и автор этих строк), будет запущена Kickstarter-кампания по выпуску на картриджах и Mystery World Dizzy. И впрямь — какая же диззиколлекция без этого экземпляра?

А чтобы ожидание казалось не таким долгим, можно принять участие в конкурсе по прохождению игры. Для этого достаточно полностью закончить Mystery World Dizzy в классическом режиме безо всякого жульничества, заскриншотить или сфотографировать финальный экран с уникальным кодом и выложить его в «Фейсбуке» или «Твиттере» с хэштэгом #IBEATDIZZY3.

Победителям обещают книгу Let's Go Dizzy с подписями близнецов Оливеров, кружку, коврик для мышки, магнит, значок с Диззи и другие призы. Подробнее про условия конкурса можно почитать на специальной странице. Игра не очень сложная, пройти её не стоит больших трудов, так что — дерзайте!

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