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КИНО
 
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«Время первых» — рейтинг и оценки критиков

На прошедших выходных в кинопрокате достаточно скудный выбор – стараниями Минкульта и прочих сопричастных посмотреть легко можно было лишь отечественный фильм про космонавтов. Несмотря на весь негативный контекст и слабые кассовые сборы, рейтинг у ленты «Время первых» вполне достойный – 76%.

Впрочем, критики хвалят картину весьма сдержано. Отмечается правильная идеологическая составляющая, хорошая техническая часть, убедительная актёрская работа и общая конъюнктурность результата. Последний тезис хорошо иллюстрирует «интерес» обычной аудитории – неплохое «Время первых» оказалось куда важнее государству-заказчику, чем массовому зрителю.

Также в прокате плохой фильм с Арнольдом Шварценеггером «Последствия» (43%); ещё никто не заметил выход «Танцев насмерть» (38%) - запоздалая и, разумеется, провальная попытка ответить на «Дивергента» и «Голодные игры».

Оценки критиков на «Время первых» и другие актуальные картины в прокате смотрите по ссылкам ниже

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