Double Fine выпустит четыре прототипа в рамках Amnesia Fortnight 2017

Когда-то у студии Double Fine появилась интересная практика — проводить мероприятие под названием Amnesia Fortnight, в рамках которого каждый из работников предлагал идею для игры, а потом студия разбивалась на четыре команды, которые за пару недель создавали простенькие прототипы по четырём наиболее интересным идеям. Собственно, из этим маленьких заготовок родились многие сравнительно мелкие проекты студии, будь то дилогия Costume Quest или печально известная Spacebase DF-9. В последние годы работники Double Fine были заняты переизданиями квестов Тима, сиквелами Psychonauts и другими проектами, так что на развлечения и эксперименты у них банально не было времени, но теперь момент настал: Amnesia Fortnight 2017 — быть!

Разработка четырёх выбранных проектов начнётся уже 12 числа. Давайте же познакомимся с их концепциями чуточку поближе.

The Gods Must be Hungry — смесь из Burger Time и аниме «Атака на Титана». Игра закинет публику в мир, где по земле бродят очень голодные Боги, а избранные бойцы должны сначала охотиться на ингредиенты, а потом готовить из них гигантское блюдо, которое утолит голод и гнев божеств. А поскольку люди обожают превращать судьбоносные события в реалити-шоу, твои действия будут транслироваться на потеху народу и комментаторам.

Darwin’s Dinner — Spore наоборот. Вместо того чтобы есть животных и забирать себе их способности, ты поедаешь существ, чтобы они НЕ передавали особенности будущим поколениям. Хочешь вывести породу кроликов-тормозов — сожри всех быстроногих!

I Have No Idea What I’m Doing — сборник микроигр для виртуальной реальности и пьяных компаний. Один человек надевает VR-шлем и оказывается в непонятной случайно выбранной ситуации, а его друзья должны, глядя на телевизор, помочь несчастному разобраться, что вообще происходит и что ему надо сделать.

Kiln — сетевой командный экшен с упором на физику, где игроки будут сначала создавать глиняные горшки с конечностями, а потом ими сражаться.