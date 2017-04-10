 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Лучшее аниме зимы 2017 — голосование Новые сериалы 10–16 апреля FXX закрыл сериал «Мужчина ищет женщину» на третьем сезоне Рецензия и отзывы на игру Persona 5 «Лемони Сникет: 33 несчастья» получил от Netflix третий сезон
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Double Fine выпустит четыре прототипа в рамках Amnesia Fortnight 2017

Когда-то у студии Double Fine появилась интересная практика — проводить мероприятие под названием Amnesia Fortnight, в рамках которого каждый из работников предлагал идею для игры, а потом студия разбивалась на четыре команды, которые за пару недель создавали простенькие прототипы по четырём наиболее интересным идеям. Собственно, из этим маленьких заготовок родились многие сравнительно мелкие проекты студии, будь то дилогия Costume Quest или печально известная Spacebase DF-9. В последние годы работники Double Fine были заняты переизданиями квестов Тима, сиквелами Psychonauts и другими проектами, так что на развлечения и эксперименты у них банально не было времени, но теперь момент настал: Amnesia Fortnight 2017 — быть!

Разработка четырёх выбранных проектов начнётся уже 12 числа. Давайте же познакомимся с их концепциями чуточку поближе.

The Gods Must be Hungry — смесь из Burger Time и аниме «Атака на Титана». Игра закинет публику в мир, где по земле бродят очень голодные Боги, а избранные бойцы должны сначала охотиться на ингредиенты, а потом готовить из них гигантское блюдо, которое утолит голод и гнев божеств. А поскольку люди обожают превращать судьбоносные события в реалити-шоу, твои действия будут транслироваться на потеху народу и комментаторам.

 
 

Darwin’s Dinner — Spore наоборот. Вместо того чтобы есть животных и забирать себе их способности, ты поедаешь существ, чтобы они НЕ передавали особенности будущим поколениям. Хочешь вывести породу кроликов-тормозов — сожри всех быстроногих!

 
 

I Have No Idea What I’m Doing — сборник микроигр для виртуальной реальности и пьяных компаний. Один человек надевает VR-шлем и оказывается в непонятной случайно выбранной ситуации, а его друзья должны, глядя на телевизор, помочь несчастному разобраться, что вообще происходит и что ему надо сделать.

 
 

Kiln — сетевой командный экшен с упором на физику, где игроки будут сначала создавать глиняные горшки с конечностями, а потом ими сражаться.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 152: Потерявшиеся в «песочницах»
 
Рецензия и отзывы на игру Mass Effect: Andromeda
 
Не самые тёплые обзоры Mass Effect: Andromeda

Тоже интересно

 
Кино Финальный трейлер фильма «Дивергент. Глава — 2: Инсургент»
 
Кино «На пятьдесят оттенков темнее» — расширенный трейлер фильма
 
Кино Крис Террио написал новый сценарий для «Бэтмена»
 
Кино Тизер трейлера фильма «Охотники за привидениями 3»
 
Аниме ЕВА-71. Часть 1
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 156: Серый стал бараном
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика