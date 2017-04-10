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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Amazon заказал съёмки двух сезонов «Невероятной миссис Мэйзел»

Один из пяти пилотных эпизодов Amazon, традиционно опубликованных онлайн на суд широкой публики, — пилот комедийной драмы «Невероятная миссис Мэйзел» — стал абсолютным фаворитом зрительской аудитории и так понравился руководству компании, что потоковый сервис заказал производство сразу двух полноценных сезонов проекта.

Многосерийная драмеди повествует о простой нью-йоркской домохозяйке Мириам «Мидж» Мэйзел в исполнении Рэйчел Броснахэн («Манхэттен»). На дворе 1958 год. У Мириам есть всё для счастья: любящий муж, двое детей, уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по странному стечению обстоятельств она обнаруживает в себе удивительный талант к профессии стенд-ап комика. И жизнь её переворачивается с ног на голову.

Наряду с Броснахэн в сериале снимаются Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб и Марин Хинкль. Ни даты выхода, ни точного количества эпизодов в сезонах пока не называются.

Единоличный сценарист и режиссёр сериала Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор») выступает исполнительным продюсером проекта наряду c Дэниелом Палладино и Даной Гилберт. Производственный процесс на контроле у Amazon Studios.

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