Сборы фильмов в США за 7–9 апреля, «Босс-молокосос» всё ещё босс

Американский прокат продолжает находиться в сверхскучной фазе. «Босс-молокосос» остаётся на первом месте вторую неделю подряд. Он потерял в сборах 47,5% и заработал $ 26,4 млн, теперь на домашнем рынке у анимационного фильма $ 89,4 млн и $ 110 млн с международных территорий.

Диснеевская «Красавица и чудовище» тоже не сдвинулась с места — фильм переваливает за четвёртый уик-энд, а сборы упали лишь на 47,9%. И, разумеется, путём банального сложения ($ 430 млн и $ 545 млн) мы узнаем общую кассу фильма — $ 975 млн. Так Красавица с Чудовищем обошли по сборам «Книгу джунглей» ($ 966 млн).

Ну и первый новичок — мультик «Смурфики: Затерянная деревня» — стартанул с третьего места и собрал $ 13,2 млн. Это самый худший результат для франчайза: первая часть разжилась за первые дни $ 35,6 млн, а вторая — $ 17,5. Вселенная намекает, что с синими человечками пора завязывать. К слову, международный прокат принёс $ 42 млн, а бюджет составил $ 60 млн (предыдущие фильмы стоили больше сотки).

Старческая комедия «Уйти красиво» собрала дома за первые три дня $11,9 (и $4,8 млн за рубежом). Ремейк стоил $ 25 млн.

«Призрак в доспехах» не выправил на североамериканском рынке ситуацию и потерял в сборах 60,9%. Сейчас у фильма в копилке $ 124 млн и $ 92,8 млн притекли из-за границы (китайцы уже занесли $ 21,4 млн).

«Могучие рейнджеры» не спешат отбивать свой стомиллионный бюджет, вся планета смогла выделить фильму всего $ 117 млн. Видимо, хочет найти себе защитников получше. «Конг: Остров черепа» на прошлой неделе перевалил 500-миллионный рубеж ($ 535 млн) и прищучил по сборам «Годзиллу» ($ 529 млн).

После шести недель к вылету из десятки готовится «Логан: Росомаха» — его общая касса составляет $ 596 млн. Ещё немножко и будет шесть сотен миллионов. Сольный триквел в общем зачёте франчайза занял почётное второе место после «Людей Икс: Дней минувшего будущего» ($ 747 млн).