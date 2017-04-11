Сборы фильмов в США за 7–9 апреля, «Босс-молокосос» всё ещё босс

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
- 1Босс-молокосос
Boss Baby$ 26,4−47,5%3829
$ 6 885$ 89,42
- 2Красавица и Чудовище
Beauty and the Beast$ 23,7−47,9%3969
$ 5 959$ 430,94
- 3Смурфики: Затерянная деревня
Smurfs: The Lost Village$ 13,23610
$ 3 659$ 13,21
- 4Уйти красиво
Going In Style$ 11,93061
$ 3 898$ 11,91
- 5
↓2Призрак в доспехах
Ghost in the Shell$ 7,3−60,9%3440
$ 2 124$ 31,52
- 6
↓2Могучие рейнджеры
Power Rangers$ 6,2−56,3%2978
$ 2 082$ 75,13
- 7
↓2Конг: Остров черепа
Kong: Skull Island$ 5,6−35,1%2753
$ 2 025$ 156,35
- 8
↓1Прочь
Get Out$ 4,1−28,3%1574
$ 2 578$ 162,97
- 9
↓3Логан: Росомаха
Logan$ 4,0−34,2%1949
$ 2 064$ 218,06
- 10Христос под следствием
The Case for Christ$ 4,01174
$ 3 380$ 4,01
Американский прокат продолжает находиться в сверхскучной фазе. «Босс-молокосос» остаётся на первом месте вторую неделю подряд. Он потерял в сборах 47,5% и заработал $ 26,4 млн, теперь на домашнем рынке у анимационного фильма $ 89,4 млн и $ 110 млн с международных территорий.
Диснеевская «Красавица и чудовище» тоже не сдвинулась с места — фильм переваливает за четвёртый уик-энд, а сборы упали лишь на 47,9%. И, разумеется, путём банального сложения ($ 430 млн и $ 545 млн) мы узнаем общую кассу фильма — $ 975 млн. Так Красавица с Чудовищем обошли по сборам «Книгу джунглей» ($ 966 млн).
Ну и первый новичок — мультик «Смурфики: Затерянная деревня» — стартанул с третьего места и собрал $ 13,2 млн. Это самый худший результат для франчайза: первая часть разжилась за первые дни $ 35,6 млн, а вторая — $ 17,5. Вселенная намекает, что с синими человечками пора завязывать. К слову, международный прокат принёс $ 42 млн, а бюджет составил $ 60 млн (предыдущие фильмы стоили больше сотки).
Старческая комедия «Уйти красиво» собрала дома за первые три дня $11,9 (и $4,8 млн за рубежом). Ремейк стоил $ 25 млн.
«Призрак в доспехах» не выправил на североамериканском рынке ситуацию и потерял в сборах 60,9%. Сейчас у фильма в копилке $ 124 млн и $ 92,8 млн притекли из-за границы (китайцы уже занесли $ 21,4 млн).
«Могучие рейнджеры» не спешат отбивать свой стомиллионный бюджет, вся планета смогла выделить фильму всего $ 117 млн. Видимо, хочет найти себе защитников получше. «Конг: Остров черепа» на прошлой неделе перевалил 500-миллионный рубеж ($ 535 млн) и прищучил по сборам «Годзиллу» ($ 529 млн).
После шести недель к вылету из десятки готовится «Логан: Росомаха» — его общая касса составляет $ 596 млн. Ещё немножко и будет шесть сотен миллионов. Сольный триквел в общем зачёте франчайза занял почётное второе место после «Людей Икс: Дней минувшего будущего» ($ 747 млн).