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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Рон Ховард экранизирует историю американской деревенщины

Прошедшему «Инферно» режиссёру Рону Ховарду захотелось снять что-нибудь серьезное — экранизацию мемуаров Джей Ди Вэнса Hillbilly Elegy.

Ховард и его партнёр по Imagine Entertainment Брайан Грейзер купили права на первоисточник, который невероятное количество времени держался в списках бестселлеров.

Сюжет рассказывает историю жизни Вэнса с момента рождения в Ржавом поясе США (Средний Запад, где сконцентрирована американская тяжелая промышленность). По мере взросления главный герой, как и все жители этих мест, сталкивался с проблемами рабочего класса во времена непростых социальных и экономических вызовов.

Вэнс руководствовался этикой настоящего работяги и верой в образование. Сперва он вступил в ряды морской пехоты и отслужил в Ираке. Потом закончил Университет штата Огайо и Йелькую школу права. Сейчас Джей Ди работает телеведущим на CNN.

Если верить президенту Imagine Эрике Хаггинс, то автор сумел ярко и с большим состраданием описать состояние белых американцев в нынешнем политическом климате. К слову, большинство избирателей Дональда Трампа использовали Hillbilly Elegy в качестве символа.

Сейчас Ховард приступил к поиску сценариста.

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Деревенская элегия
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