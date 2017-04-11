 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Новый «Призрак в доспехах» уже в работе «Лемони Сникет: 33 несчастья» получил от Netflix третий сезон Обнародованы планы по исправлению Mass Effect: Andromeda патчами Новое аниме весны 2017 года
20
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Атомная блондинка» — второй трейлер

Нового трейлера фильма «Атомная блондинка» хватает почти на три минуты. Встречаются вполне атомные кадры.

В фильме режиссёра Дэвида Литча («Джон Уик», «Дэдпул 2») Шарлиз Терон играет роль смертоносного и лучшего агента британской разведки MI6.

Королевская драгоценность секретной службы Её Величества — Лоррейн Броутон — должна применить весь арсенал своих талантов, чтобы выполнить невыполнимую миссию. Отправленная в Берлин, чтобы вывезти бесценное досье, в компании местного резидента Дэвида Персиваля (Джеймс Макэвой) она погружается в опасную шпионскую игру.

В экшен-триллере также снимаются Джон Гудман, Тиль Швайгер, Эдди Марсан и Тоби Джонс.

Также у «Атомной блондинки» уже есть замечательный трейлер без цензуры.

 
 
20 Обсудить
Темы
 
Видео Атомная блондинка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Атомная блондинка» — трейлер без цензуры
 
«Атомная блондинка» — постер
 
«Атомная блондинка» — кадры

Тоже интересно

 
Роберт Дауни-младший согласен на «Железного человека 4»
 
Сериалы Тизер пятого сезона сериала «Подозреваемый»
 
«Викинг» — эксклюзивный ролик со съёмок
 
Вся правда о Сорвиголове
 
Рецензия на фильм «Миссия Невыполнима: Племя изгоев»
 
Кэрри Фишер всё же появится «Звёздных войнах: Эпизоде IX»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика