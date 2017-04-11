«Атомная блондинка» — второй трейлер

Нового трейлера фильма «Атомная блондинка» хватает почти на три минуты. Встречаются вполне атомные кадры.

В фильме режиссёра Дэвида Литча («Джон Уик», «Дэдпул 2») Шарлиз Терон играет роль смертоносного и лучшего агента британской разведки MI6.

Королевская драгоценность секретной службы Её Величества — Лоррейн Броутон — должна применить весь арсенал своих талантов, чтобы выполнить невыполнимую миссию. Отправленная в Берлин, чтобы вывезти бесценное досье, в компании местного резидента Дэвида Персиваля (Джеймс Макэвой) она погружается в опасную шпионскую игру.

В экшен-триллере также снимаются Джон Гудман, Тиль Швайгер, Эдди Марсан и Тоби Джонс.

Также у «Атомной блондинки» уже есть замечательный трейлер без цензуры.