Bayonetta вышла на PC

Как и обещала славная первоапрельская шутка, Bayonetta действительно направляется на PC. Хотя нет, почему «направляется»? Она уже доступна в Steam, стоит всего 900 рублей и поставляется с несколькими незначительными, но приятными бонусами: сокращённой версией саундтрэка, артбуком, обоями для рабочего стола и аватарками. Бонусы эти, вместе составляющие Digital Deluxe Edition, будут доступны только до 25 апреля, так что если вам очень нужна именно официальная обоина по Bayonetta, то не упустите момент!

Изначально Bayonetta вышла ещё в 2009 году на Xbox 360. Параллельно какие-то криворукие бездари портировали адреналиновый экшен на PS3, подрастеряв графически навороты и добавив тормозов, но PC-релизу такие проблемы не грозят: страница игры обещает «Поддержку разрешений вплоть до 4K, сглаживание, анизотропную фильтрацию, SSAO-освещение, масштабируемые текстуры, повышенное качество теней и многие другие улучшенные настройки графики».

Жаль, конечно, что порт Bayonetta 2 нам почти наверняка не светит. Но это уже что-то.