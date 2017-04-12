BioWare делает игру в духе Destiny и The Division?

Пока BioWare Montreal всеми силами портила доброе имя BioWare (читай: лепила Mass Effect: Andromeda), основная студия BioWare Edmonton уже четыре года трудится над созданием совершенно нового проекта. При этом с того момента, когда они объявили о самом факте работ в 2014 году, о разработке ничего не было слышно. До сих пор.

Журналист Лиам «Unseen 64» Робертсон, известный своей достоверной инсайдерской информацией, слегка приоткрыл завесу тайны у себя в подкасте. Если верить гражданину, то как минимум на данный момент игру называют Dylan (вроде как в честь главного героя). Это фантастический эпик, заметно превосходящий по масштабам уже упомянутую Mass Effect: Andromeda и идущий по стопам таких игр, как Destiny и The Division — в сторону кооперативного прохождения с элементами MMO. Ещё у Лиама есть основания полагать, что в главных героях числятся красавец-мужчина и какая-то встрёпанная деваха, но если в остальной информации он уверен полностью, то в этом — нет.

Презентовать Dylan должны уже на грядущей E3. Что до сроков релиза, то глава EA в своё время обещал, что она выйдет до марта 2018 года.