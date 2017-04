На сливе Dylan Лиам «Unseen 64» Робертсон не остановился и заодно рассказал, чем занята третья студия BioWare — та самая, что сейчас поддерживает Star Wars: The Old Republic. Если верить гражданину, то в закромах BioWare Austin зреет новая Star Wars: Knights of the Old Republic. Причём не Star Wars: Knights of the Old Republic 3, а именно что новая Star Wars: Knights of the Old Republic — то ли ремейк, то ли переосмысление оригинальной игры 2003 года выхода.

Причины рождения такого проекта понять легко: Star Wars: Knights of the Old Republic ведь изъяли из канона «Звёздных войн» вместе со всей остальной расширенной вселенной, так что если серию и развивать, то сперва надо провести реструктуризацию и вклиниться в новый канон от Disney.

Впрочем, пока разработка находится на стадии создания прототипов, из которых может вообще ничего не вырасти (и это при условии, что товарищ Лиам не врёт).