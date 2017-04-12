Студия Naughty Dog обнародовала дату выхода Uncharted: The Lost Legacy — крупного самостоятельного дополнения к Uncharted 4: A Thief’s End. А по пути назвала цену DLC и опубликовала новый трейлер.

Итак, дата выхода Uncharted: The Lost Legacy в Европе — 23 августа (американцы получат игру на день раньше). А стоить оно будет как две третьих полноценного дискового релиза — $ 40.

История Uncharted: The Lost Legacy берёт начало через год после основных событий Uncharted 4: A Thief’s End и рассказывает о приключениях женского дуэта из Хлои и Надин в Индии. Отдельные заявления авторов породили слухи о том, что это внушительных размеров дополнение сможет подарить игрокам едва ли не десяток часов геймплея, но верится в это с трудом. Однако мы точно знаем, что The Lost Legacy будет более открытой по дизайну, чем приключения Дрейка, что в ней найдётся место для самой крупной локации за историю серии, и что неплохие стелс-элементы Uncharted 4 прокачают за счёт добавления пистолета с глушителем.

Ну и, наконец, обещанный трейлер: