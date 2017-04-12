«Моя двуличная сестрёнка Умару-чан» вернётся со вторым сезоном

В двадцатом выпуске журнала Shueisha's Weekly Young Jump было объявлено, что комедийный сериал «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан» (Himōto! Umaru-chan) получит второй сезон уже этой осенью. Весь творческий коллектив, трудившийся над первым сезоном, вернётся для работы над сиквелом.

Сюжет рассказывает об офисном служащем Тайхее Дома, у него есть младшая шестнадцатилетняя сестра Умару — отличница, спортсменка, красавица с золотым сердцем, которую все обожают, а иногда даже боготворят. Вот только у Умару имеется и тёмная сторона, о коей знают лишь родные: стоит ей прийти домой, как великодушная леди превращается в неряху-отаку.

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