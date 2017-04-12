Новый проект во вселенной «Гандам: Реконкиста в G»

Проходившее в Риме мероприятие Romics, посвященное аниме и манге, посетил Ёщиюки Томино, культовый режиссер, в первую очередь прославившийся работой над «Гандамами» разного уровня качества. На ивенте, где проходила трансляция последней работы режиссера «Гандам: Реконкиста в G» (Gundam Reconguista in G), Томино объявил, что в разработке находится новый аниме-проект во вселенной сериала. Никаких других подробностей раскрыто не было, однако хотелось бы, чтобы снимал и писал сценарий для гипотетического продолжения не Томино, дедушка явно уже не в форме.