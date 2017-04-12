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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Новый проект во вселенной «Гандам: Реконкиста в G»

Проходившее в Риме мероприятие Romics, посвященное аниме и манге, посетил Ёщиюки Томино, культовый режиссер, в первую очередь прославившийся работой над «Гандамами» разного уровня качества. На ивенте, где проходила трансляция последней работы режиссера «Гандам: Реконкиста в G» (Gundam Reconguista in G), Томино объявил, что в разработке находится новый аниме-проект во вселенной сериала. Никаких других подробностей раскрыто не было, однако хотелось бы, чтобы снимал и писал сценарий для гипотетического продолжения не Томино, дедушка явно уже не в форме.

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 18 августа 2014 годаТретий трейлер аниме «Гандам: Реконкиста в G» 24 июня 2014 годаМальчик, девочка и роботы
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