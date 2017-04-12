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Манга «Тебе, бессмертный» будет издана в России

Издательство «Истари Комикс» объявляет о лицензировании (с целью последующего выпуска, конечно же) в России новой манги «Тебе, бессмертный» (Fumetsu no Anata e) от Ёщитоки Оимы («Беззвучный голос», она же «Форма голоса») и делится пока только с нами, в эксклюзивном порядке, её русскоязычным трейлером.

Однажды мальчик, живущий один в тундре, встречает Бессмертного, посланного в мир людей. Тот может принимать образ умирающего, но лишь того, чья воля к жизни сильнее, чем у предыдущего источника. Какие встречи и переживания ждут существо, обладающее даром бессмертия?

 
 
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