В сеть утёк тизер Star Wars Battlefront II.

Предполагалось, что дебют Star Wars Battlefront II состоится 15 числа в рамках мероприятия Star Wars Celebration, но у интернета были свои планы. Вместо того чтобы дожидаться соответствующей панели и презентовать ролик ограниченному числу избранных, его решили показать всем и сейчас. Не спросив у EA и DICE, само собой.

Главным отличием Star Wars Battlefront II от первой части будет появление сюжетной кампании. Судя по ролику, игра расскажет нам доселе скрытую историю девушки-пилота Империи, чьи многолетние приключения каким-то образом сведут её и с Рей, и с Кайло Реном, и с Йодой, и с Дартом Молом. Ну или мы имеем дело с аналогом Battlefield 1, где место одного связанного сюжета займут разрозненные непродолжительные байки из разных периодов саги.