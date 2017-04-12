Самое продаваемое аниме за 3–9 апреля

- №АнимеПродажи±ВсегоНед.
- 1Песня для принца 4
Том 413 483
−1,3%13 483
−1,3%1
- 2
↑159 119+623,7%10 3792
- 3
↓2Юрий на льду
Том 48 039
−11,2%−82,6%54 334
−1,6%2
- 4
↑14 380
−0,7%−49,2%59 162
+52,6%3
- 5
↑152 339
+294,4%+165,8%49 674
+44,8%11
- 6
↓42 136−94,4%40 6122
- 7
↑92 060
−42,4%+43,7%47 242
+17,5%7
- 8Щин-чан Фильмы 1993-2006 DVD-бокс1 7931 7931
- 91 7061 7061
- 10Жемчуг дракона Супер
Том 61 494
+10,1%1 494
+10,1%1
Единственной попавшей в топ новинкой стала «Сейрен» с 937 BD, вышли ещё «Виды Акибы», но куда им до топа.
Больше ничего принципиально нового не происходило:
«Песня для принца 4» закрепилась на новых, куда более низких рубежах — 13 483 (−184). Крайне разочаровывающие цифры для недавнего рейтингового монстра.
Было куплено ещё 8 039 копий четвёртого тома «Юрия на льду», так что в сумме их уже 54 334, и после двух недель четвёртый немного отстаёт от третьего (55 194).
«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» продолжает неспешно дрейфовать по волнам чарта: у него уже 25 084 диска.
Наконец, BD-бокс «Призрака в доспехах» разошёлся тиражом в 1 706 единиц.
Дополнения за 27 марта — 2 апреля:
«Желание подонка» продалось даже хуже, чем ожидалось, ограничившись 781 BD, «Штурмовые школьницы» поблизости с 756.
Неплохи дела у первого тома «Габриэль бросает школу» — добавилось 630 дисков, так что в сумме уже 3 851. Для «Бесед с девушками-монстрами» обе цифры пониже — 307 и 2 994.
Четвёртые тома «Викросса 3» и «Девчачьего номера» продаются слабо: 640 (+6) и 566 (+35) копий соответственно, что не помешало обоим франчайзам получить по новому аниме. Кто знает, может и до «Кейдзо» дойдёт очередь, у него продажи даже лучше — 706 (−25).