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Самое продаваемое аниме за 3–9 апреля
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Единственной попавшей в топ новинкой стала «Сейрен» с 937 BD, вышли ещё «Виды Акибы», но куда им до топа.

Больше ничего принципиально нового не происходило:

«Песня для принца 4» закрепилась на новых, куда более низких рубежах — 13 483 (−184). Крайне разочаровывающие цифры для недавнего рейтингового монстра.

Было куплено ещё 8 039 копий четвёртого тома «Юрия на льду», так что в сумме их уже 54 334, и после двух недель четвёртый немного отстаёт от третьего (55 194).

«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» продолжает неспешно дрейфовать по волнам чарта: у него уже 25 084 диска.

Наконец, BD-бокс «Призрака в доспехах» разошёлся тиражом в 1 706 единиц.

Дополнения за 27 марта — 2 апреля:

«Желание подонка» продалось даже хуже, чем ожидалось, ограничившись 781 BD, «Штурмовые школьницы» поблизости с 756.

Неплохи дела у первого тома «Габриэль бросает школу» — добавилось 630 дисков, так что в сумме уже 3 851. Для «Бесед с девушками-монстрами» обе цифры пониже — 307 и 2 994.

Четвёртые тома «Викросса 3» и «Девчачьего номера» продаются слабо: 640 (+6) и 566 (+35) копий соответственно, что не помешало обоим франчайзам получить по новому аниме. Кто знает, может и до «Кейдзо» дойдёт очередь, у него продажи даже лучше — 706 (−25).

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Сериалы
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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