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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Первый трейлер «Тора: Рагнарёка» установил рекорд по просмотрам за 24 часа

Это следовало ожидать — первый тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарёк» оказался крайне популярным. За первые 24 часа ролик посмотрели более 136 миллионов раз.

Это рекорд не только для фильмов студии Marvel, но и для всех подразделений «Диснея», включая «Звёздные войны», и мультфильмы Pixar.

Ранее внутренний рекорд по просмотрам за сутки принадлежал фильму «Красавица и чудовище» (127,6 млн). «Звёздные войны: Пробуждение силы» в своё время набрали 112 млн. В расширенной киновселенной Marvel ранее самым популярным считался трейлер «Первого мстителя: Противостояния» (94 млн).

В пятницу обещают выпустить первый трейлер «Звёздных войн: Последних джедаев», так что воцарение Тора может оказаться крайне непродолжительным.

Трейлер «Тора: Рагнарёка» был встречен с большим энтузиазмом, короче говоря, все по достоинству оценили близкий к «Стражам галактики» сеттинг, готичную злодейку в исполнении Кейт Бланшетт, убийственную шутку Тора и Халка на гладиаторской арене.

Абсолютным рекордсменом по просмотрам сейчас считается трейлер ужастика «Оно» (197 млн), вторым держится «Форсаж 8» (139 млн).

«Тор: Рагнарёк» выйдет 2 ноября 2017 года.

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Тор: Рагнарёк
 11 апреляПостеры: «Тор: Рагнарёк» и «Меч короля Артура» 10 апреля«Тор: Рагнарёк» — тизер-трейлер 9 марта«Тор: Рагнарёк» — полное описание сюжета 8 марта«Тор: Рагнарёк» — промо-арт и кадры
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