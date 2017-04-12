Первый трейлер «Тора: Рагнарёка» установил рекорд по просмотрам за 24 часа

Это следовало ожидать — первый тизер-трейлер фильма «Тор: Рагнарёк» оказался крайне популярным. За первые 24 часа ролик посмотрели более 136 миллионов раз.

Это рекорд не только для фильмов студии Marvel, но и для всех подразделений «Диснея», включая «Звёздные войны», и мультфильмы Pixar.

Ранее внутренний рекорд по просмотрам за сутки принадлежал фильму «Красавица и чудовище» (127,6 млн). «Звёздные войны: Пробуждение силы» в своё время набрали 112 млн. В расширенной киновселенной Marvel ранее самым популярным считался трейлер «Первого мстителя: Противостояния» (94 млн).

В пятницу обещают выпустить первый трейлер «Звёздных войн: Последних джедаев», так что воцарение Тора может оказаться крайне непродолжительным.

Трейлер «Тора: Рагнарёка» был встречен с большим энтузиазмом, короче говоря, все по достоинству оценили близкий к «Стражам галактики» сеттинг, готичную злодейку в исполнении Кейт Бланшетт, убийственную шутку Тора и Халка на гладиаторской арене.

Абсолютным рекордсменом по просмотрам сейчас считается трейлер ужастика «Оно» (197 млн), вторым держится «Форсаж 8» (139 млн).

«Тор: Рагнарёк» выйдет 2 ноября 2017 года.