Экранизация нового фэнтези от автора «Как приручить дракона»

Студия DreamWorks Animation пустит в дело новую серию фэнтези-романов The Wizards Of Once от Крессиды Коуэлл.

Литературные подвиги Коуэлл уже были замечены и дважды экранизированы — «Как приручить дракона» в 2010 году и «Как приручить дракона 2» в 2014 году. Триквел планируют выпустить 1 марта 2019 года. Можно сказать, что это были одни из самых лучших анимационных фильмов DreamWorks: с интересными персонажами, зрелищным экшеном и увлекательными историями (больше всего относится к первой части).

Когда-то были Волшебники, владевшие магией, и Воины, которые обходились без колдовства. Но Ксар, сын Короля Волшебников, не может сотворить и одного заклинания, а Уиш, дочка Королевы Воинов, припрятала запрещённый магический объект. Главные герои встречаются в диких лесах, где преследуют одну цель — злую ведьму и именно так начинаются грандиозные приключения, которые могут изменить весь мир.

DreamWorks Animation разглядела в первоисточнике «уникальный волшебный мир» с потенциалом «нового франчайза». Кто бы сомневался.