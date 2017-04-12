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Dreamfall Chapters — релизный трейлер консольной версии

Релиз Dreamfall Chapters на консолях незаметно перенесли: он съехал с конца марта на начало мая. Если точнее — на 5 мая.

В обмен на ожидание консольщики получают улучшенную версию игры: со времён эпизодического релиза на PC студия Red Thread Games перекроила модельки, улучшила анимацию, освещение и спецэффекты, а также дополнила музыкальное сопровождение.

Стоить консольная версия Dreamfall Chapters будет 30 долларов. Владельцы оригинального PC-релиза все упомянутые исправления получат бесплатно в рамках обновления The Final Cut, но когда именно оно выйдет разработчики пока не говорят, ограничиваясь расплывчатым «Скоро».

 
 
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Видео Dreamfall Chapters (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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